شرطة الطارف تُطيح بمنتحل صفة محافظ حسابات

تمكنت عناصر الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف من الإطاحة بمنتحل صفة محافظ حسابات مع تورطه أيضا في جريمة تقليد أختام خاصة .

المعني في العقد السادس من العمر ينحدر من ولاية ميلة، حيث يتخذ من مدينة القالة كمكان إقامة وتنفيذ أفعاله الإجرامية.

أين كان يعرض خدماته على ضحاياه بصفته محافظ حسابات معتمد مع استعماله لأختام مقلدة وهو الشيء الذي يبعد الشك والريب عن عدم كونه محافظ حسابات.

وقد أظهرت التحقيقات، أنّ الصفة المنتحلة و الأختام المقلدة التي يستغلها المعني في فعله الإجرامي هي لأحد محافظي الحسابات ينشط على مستوى ولاية سكيكيدة .

الإطاحة بالمتهم إثر شكوى لدى ذات المصالح من طرف احد المواطنين و الذي يشتغل محافظ حسابات ضد أحد الأشخاص الذي انتحل صفته كمحافظ حسابات كما يستخدم اختام مقلدة لأختامه الاصلية .

وعلى إثر التحقيق الذي فتحته ذات المصلحة تّم التوصل إلى تحديد هوية المعني وتوقيفه .

ووجهت للمتهم انتحال صفة منظمة قانونا وتقليد أختام خاصة .

وقُدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف وصدر ضده أمر بالوضع تحت الرقابة القضائية.