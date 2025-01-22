شرطة العاصمة..الإطاحة بشبكات مختصة في سرقة السيارات و استرجاع 21 مركبة

تمكنت شرطة العاصمة ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية - فرق الشرطة القضائية لكل من أمن المقاطعات الإدارية للدار البييضاء ،الحراش ، بئر التوتة،حسين داي، الدرارية. من تفكيك جماعات إجرامية مختصة في سرقة السيارات. ولواحقها يمتد نشاطها عبر كامل التراب الوطني.مع توقيف عناصر الشبكات المتكونة من (26) شخص و إسترجاع (21) مركبة مسروقة.

قضية الحال جاءت على إثر شكاوى تقدم بها مواطنين على مستوى عدة مقرات أمنية بعد تعرضهم لسرقة مركباتهم ولواحقها، حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية. تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، ومدعمة بإستغلال الوسائل التقنية،على تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

العملية أسفرت على توقيف 26 شخص وإسترجاع 21 مركبة. مع حجز وثائق إدارية ولوحات ترقيم مزورة، وأدوات مستعملة في عملية السرقة .

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضايا تكوين شبكات وطنية مختصة في سرقة المركبات ولواحقها.