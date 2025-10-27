شرطة العاصمة: الإطاحة بعصابة أحياء مع حجز مخدرات و 4 كلاب شرسة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري العاشر عين طاية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء. من توقيف شخصين مشتبه فيهما عن قضية إنشاء الانخراط والمشاركة في عصابة أحياء.

وحسب بيان مديرية أمن العاصمة فإن هذه العصابة كانت تنشط لغرض إحداث جو من إنعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية. زرع الرعب في نفوس الغير. وتعريض حياتهم للخطر تحت طائلة التهديد بالكلاب الشرسة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض المتاجرة وحيازة أسلحة بيضاء محظورة .

واضاف البيان أن العملية مكنت توقيف شخصين مشتبه فيهما متورطين في عملية الترويج و المتاجرة بالمؤثرات العقلية مع ضبط و حجز (765) كبسولة من المؤثرات العقلية. سكين من الحجم الكبير، قارورة محلول مخدر. إضافة إلى 4كلاب شرسة، مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ (12مليون) و(900) ألف سنتيم من عائدات ترويج السموم.

كما أشار البيان إلى أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة الرويبة وفقا لملف إجراءات جزائي.