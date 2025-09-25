شرطة العاصمة تججز كمية معتبرة من الكيف المعالج
بقلم النهار أونلاين
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمقاطعة الثالثة للشرطة القضائية الأبيار ، 5 أشخاص مشتبه فيهم في قضية حيازة تخزين و ترويج المخدرات، مع حجز 2كلغ من الكيف المعالج.
قضية الحال جاءت استغلالا لمعلومة وردت إلى ذات المصلحة مفادها وجود جماعة إجرامية تروج المخدرات ، عليه باشرت الضبطية القضائية التقصي و التحري حول هاته المعلومة أين تـم تـحديـد هـويــة المشتبه فيهم مع توقيفهم في ظرف وجيز.
العملية أسفرت عن ضبط و حجز :
* (845) قرص من المؤثرات العقلية.
* (02) مركبتين بالإضافة إلى (01) دراجة نارية استعملت في عملية نقل هذه السموم.
تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة وفقا لملف إجراءات جزائية
