شرطة العاصمة تحجز أزيد من كيلو كوكايين و112 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح شرطة العاصمة، من حجز 1 كلغ و758 غ من المخدرات الصلبة الكوكايين، وما يقارب 6 كلغ من القنب الهندي و112998 قرص مؤثر عقلي خلال شهر أكتوبر المنصرم.

وحسب حصيلة لذات المصلحة الأمنية، عالجت مختلف المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر، خلال شهر أكتوبر المنصرم 7151 قضية.

ومن بين هذه القضايا، 698 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص، و962 قضية متعلقة بالمساس بالأموال والممتلكات. أما قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية فقد بلغت 4625 قضية.

كما تم تسجيل 85 قضية تتعلق بالجرائم المعلوماتية. وفيما يخص الجنايات والجنح ضد الأسرة 38 قضية. و599 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي.

وتمكنت مختلف المصالح العملياتية بالميدان من حجز كميات معتبرة من المخدرات والمخدرات الصلبة وصل وزنها إلى 5 كلغ و924 غرام من المخدرات. و1 كلغ و758 غ من الكوكايين و5.38 غ من مادة الهيروين.

كما حجزت 112998 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع و73 قارورة محلول مخدر.