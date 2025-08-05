شرطة العاصمة تحجز أزيد من 100 مليون سنتيم مزورة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية براقي الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في تزوير العملة الوطنية بهدف طرحها في السوق الوطنية.

أطوار القضية تعود بعد تلقي ذات الفرقة معلومة مفادها شخص يحوز على مبلغ مالي من العملة المزورة بضواحي براقي بغرض طرحها للتداول في السوق.

و بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفه رفقة شريكه. مع حجز مبلغ مالي مزور قدره 104 مليون سنتيم بالعملة الوطنية .

هذا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما عن قضية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية المساس بالاقتصاد الوطني. تزوير وتوزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.