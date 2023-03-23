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أخبار الجزائر

شرطة العاصمة تحجز أزيد من 44 قنطار تمر و8 قنطار مواد غذائية

بقلم نادية بن طاهر
شرطة العاصمة تحجز أزيد من 44 قنطار تمر و8 قنطار مواد غذائية
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تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث لأمن الرويبة بالعاصمة، من توقيف 3 أشخاص مشتيه فيهم، في قضية المضاربة غير المشروعة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت العملية، تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر.

وتم خلال هذه العملية، تم ضبط وحجز 4420 كلغ من مادة التمر، و795 كلغ من مواد غدائية مختلفة.

وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

هذا وتأتي هذه العملية، في إطار محاربة ظاهرة إحتكار السلع والمضاربة في المنتوجات الواسعة للاستهلاك.

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