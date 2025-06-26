شرطة العاصمة تحجز قرابة 8 آلاف قرص مؤثر عقلي

تمكن أمن ولاية الجزائر خلالها من توقيف 8 أشخاص ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لمديرية أمن العاصمة فإن هذه العملية جاءت بعد قضايا متفرقة عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر الأسبوع الفارط ممثلة في فرق الشرطة القضائية لكل من أمن المقاطعات الإدارية براقي وباب الوادي والأمن الحضري الخامس الكاليتوس

وأضاف البيان أن قضايا الحال جاءت إستغلالا لمعلومات أمنية وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات. والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بالعاصمة. عليه باشرت الضبطية القضائية تحرياتها المعمقة. أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم .

بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم تنفيذ عمليات شرطية بهذهاه البؤر السوداء ، ليتم توقيفهم وتوقيف. باقي الشركاء بعد عمليات تحري مستمرة .

هاته العمليات أفضت إلى توقيف 8 أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا مع ضبط وحجز :

7766قرص مؤثر عقلي .مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره مرحبا35 مليون سنتيم من عادات ترويج السموم .5.11 مخدرات كيف معالج، إضافة إلى اسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام .

هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائي