شرطة العاصمة تحجز مواد تبغ وسجائر مقلدة بقيمة مالية تفوق 5 ملايير سنتيم

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس بأمن ولاية الجزائر بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بجماعة إجرامية مختصة. في تهريب مواد التبغ ذات منشأ أجنبي بإستعمال مركبات. الغش والتقليد والمضاربة في مواد التبغ مع إنعدام الفوترة ، مع حجز مواد تبغ وسجائر بقيمة 05 ملايير و 436 مليون سنتيم.

قضية الحال جاءت إستنادا لمعلومة واردة لذات الفرقة مفادها وجود شخصين (02) يقومان بتهريب وبيع مواد التبغ ذات منشأ أجنبي وعليه تم تسطير خطة محكمة للإطاحة بالفاعلين .

تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة وبعد الحصول على إذن بالتفتيش، تم حجز (544440) وحدة ( تبغ للترشق) مقلدة . (39763) علبة سجائر من مختلف الانواع (30425) اوراق تبغ . (6699) شيشة ولوازمها.

كما تم حجز (9215) سجارة إلكترونية ولوازمها .مبلغ مالي قدره (44) مليون و (630)الف سنتيم .

إضافة إلى حجز مبلغ مالي بالعاملة الأجنبية يقدر بـ 5405 أورو - 1770 دولار – 200 باوند ، إضافة لمبالغ أجنبية أخرى .

هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تهريب التبغ ذات المنشأ الأجنبي بإستعمال مركبات في إطار جماعة إجرامية منظمة على درجة من الخطور