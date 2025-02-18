شرطة العاصمة تحجز 1025 قرص “إكستازي “

تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السادس بوروبة لأمن المقاطعة الإدارية الحراش بحر هذا الأسبوع.من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تمتهن المتاجرة بالمخدرات الصلبة من نوع “الإكستازي”. تتكون من شخصين ، مع ضبط وحجز (1025) قرص من المخدرات الصلبة ” إكستازي” .

وجاءت العملية إثر استغلال معلومة حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص من معتادي الإجرام على مستوى أحد الأحياء بالحراش، عملية التتبع والتحري لمحققي المصلحة توجت بتوقيفه رفقة شريكه. حيث أسفرت هذه العملية على ضبط وحجز (1025) قرص من المخدرات الصلبة ” إكستازي”.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.