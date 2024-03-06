شرطة العاصمة تحجز 2 كلغ قنب هندي و2100 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، الأسبوع الفارط، من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت القضية استغلالا لمعلومة أمنية وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود شخصين مشتبه فيهما يتاجران في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بالعاصمة.

وعليه باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هاته المعلومة، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهما.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم برمجة عمليات شرطية لهاته البؤر السوداء مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهما.

وأفضت هاته العمليات إلى توقيف شخصين مسبوقين قضائيا مع ضبط وحجز 2 كلغ و168 غ من المخدرات قنب هندي.

بالإضافة إلى 2100 قرص مؤثر عقلي، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 805.000 دينار جزائري من عائدات ترويج السموم.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية.