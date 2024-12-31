شرطة العاصمة تسخر كافة الإمكانيات لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة

سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر كافة الإمكانيات المادية والبشرية وفق مخطط أمني عبر كامل قطاع الاختصاص لتأمين احتفالية السنة الميلادية الجديدة 2025.

وأوضح بيان لذات المصالح أن الوحدات العملياتية لأمن ولاية الجزائر “مجندة ليلا نهارا عبر مختلف تشكيلاتها الأمنية. على غرار فرق الشرطة القضائية الراجلة والراكبة. لضمان أمن الأشخاص وحماية الممتلكات ومحاربة الجريمة بكل أشكالها. لاسيما على مستوى الفضاءات الجوارية والمرافق الترفيهية والساحات العمومية التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين”.