شرطة العاصمة تسطر مخططا أمنيا خاصا لتأمين امتحان البكالوريا

سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا خاص ضمانا لأمن وسلامة الممتحنين وكذا المؤطرين على مستوى مراكز الامتحان بقطاع الاختصاص.تحسبا لإجراء امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2025/2024

وتأتي هذه الإجراءات والتدابير المسبقة ضمن إطار تأمين مراكز الامتحان الواقعة ضمن اختصاص الأمن الوطني. حيث سيتم استعمال واستغلال كافة الإمكانيات والوسائل الضرورية من أجل ضمان السير الحسن لإجراء هذه الامتحانات الوطنية الرسمية.

المخطط الأمني المسطر لتغطية هذا الحدث المبني على تعزيز التواجد الميداني لقوات الشرطة يهدف إلى تأمين جميع المؤسسات التربوية. التي تجرى بها الامتحانات.

مع تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة لضمان تغطية أمنية شاملة وإحباط أي أعمال من شانها تعكير صفو السير الحسن لهذه الامتحانات. تأمين عملية نقل مواضيع الإمتحانات إنطلاقا من مراكز التجميع إلى غاية المؤسسات التربوية المعنية بالإمتحان.

كما تم ضبط برنامج خاص لتسهيل حركة المرور خاصة عبر الشوارع والطرقات التي تشهد كثافة مرورية وذلك تفاديا لأي حوادث مرورية. مع محاربة ظاهرة الوقوف والتوقف العشوائي للمركبات أمام مراكز الامتحان.