شرطة العاصمة تضبط قرابة 7 كلغ من “الكيف المعالج”ر

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة (04) أشخاص مشتبه فيهم. في قضية المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، مع ضبط قرابة (07) كلغ من الكيف المعالج و (90) قرص مؤثر عقلي .

قضية الحال جاءت بعد إستغلال معلومة أمنية وردت لذات المصلحة مفادها وجود أشخاص يتاجرون في المخدرات. من نوع “الكيف المعالج” في مناطق مختلفة من إقليم الاختصاص، وبناءا على التحريات الميدانية المكثفة. تم تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية وتوقيفهم تباعا ، مع ضبط كمية من السموم مخبأة داخل مساكن المشتبه فيهم.

العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختص إقليميا، مكنت من ضبط :

- (6.7) كلغ من الكيف المعالج

– (90) قرص مؤثر عقلي

– ميزان إلكتروني

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس.

