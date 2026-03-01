شرطة العاصمة تضبط قرابة 900 ألف مؤثر عقلي و35 كلغ كيف

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر، بداية هذا الأسبوع، من الإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من 8 أشخاص، مختصة في الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع ضبط 853.010 مؤثر عقلي من نوع بريغابالين و إكستازي، إضافة إلى ضبط 35 كلغ من الكيف المعالج.

وحسب بيان لأمن العاصمة، جاءت العملية التي نفذها أفراد المقاطعة الرابعة للشرطة القضائية بوشاوي لأمن ولاية الجزائر، بعد استغلال دقيق لمعلومات حول نشاط جماعة إجرامية كانت تحضر لترويج كميات معتبرة من المؤثرات العقلية خلال شهر رمضان.

حيث تمكن المحققون من تحديد هويات عناصرها وتوقيفهم تباعا وضبط كمية المخدرات و المؤثرات على مستوى الضاحية الغربية للعاصمة.

وأسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن ضبط واسترجاع 104 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية. و11 مركبة ودراجة نارية واحدة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص سيدي امحمد.