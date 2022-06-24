شرطة العاصمة تضع حدا لشبكتين إجراميتين تروجان المخدرات ببوزريعة

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة، قضيتين تتعلقان بالحيازة والترويج للمخدرات.

وكذا العرض على الغير بطريقة غير مشروعة للمخدرات “القنب الهندي” والمؤثرات العقلية ضمن شبكتان إجراميتان منظمتان.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد جاءت القضية، بعد التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا.

وتمكنت ذات المصالح من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر.

كما تم ضبط ومصادرة خلال القضيتان كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ7305 كبسولة، و1.10 كيلوغرام من القنب الهندي.

وكذا مبلغ مالي يقدر بأكثر من 96 مليون سنتيم من العملية الوطنية تعد من عائدات الترويج لهاته السموم.

بالإضافة إلى 5 هواتف نقالة مختلفة العلامات وسيارتان سياحيتان تستعملان لنقل السموم.

هذا وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم الأطراف أمام النيابة المختصة إقليميا.

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