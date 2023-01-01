شرطة العاصمة تضع مخططا لتأمين احتفالات رأس السنة

سخرت مصالح أمن ولاية الجزائر كل الإمكانيات المادية والبشرية، لتأمين احتفالية السنة الميلادية الجديدة 2023.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، وضعت الهيئة، مخطط أمني عبر كامل قطاع الاختصاص، بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني.

وارتكز هذا المخطط، أساسا، على وضع تشكيلات راجلة وراكبة، لاسيما على مستوى الفضاءات الجوارية والمرافق الترفيهية والساحات العمومية، التي عرفت توافدا كبيرا للمواطنين.

وجاء ذلك، لضمان أمن الأشخاص وحماية الممتلكات، ومحاربة الجريمة بكل أشكالها. والسهر على انسيابية حركة المرور وتسهيل تنقلات المواطنين.