شرطة العاصمة تضع هذه التدابير لتأمين الألعاب العربية

اتخذت مصالح أمن ولاية الجزائر، التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة، بالتزامن مع احتضان الجزائر تنظيم الدورة 15 للألعاب الرياضية العربية 2023.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فإنه ونظرا لأهمية هذا الحدث الرياضي العربي، اتخذ أمن العاصمة، التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة قبل، أثناء، وبعد من أجل إنجاح هذه المهمة.

ويأتي ذلك، لإعطاء صورة مشرفة لبلادنا من خلال ضمان المرافقات الأمنية للمنتخبات والوفود المشاركة. وتأمين الإقامات، وكذا تنقلاتهم.

وتأمين القاعات الرياضية والملاعب، والفضاءات ونقاط تجميع ونقل العائلات والمتفرجين.

وأضاف البيان، أن التأمين الخاص بفعاليات هاته التظاهرة الرياضية العربية سيتم في مداخل ومخارج المدينة، عبر مختلف المسالك.

ويتمثل في إجراءات أمنية تتعلق بتأمين والتطهير الشامل من خلال تنظيم الحركة المرورية. وتسهيل السيولة المرورية عبر كافة الطرق، لاسيما تلك المؤدية إلى المنشئات الرياضية.

هذا وتحتضن الجزائر الألعاب الرياضية العربية 2023، إبتداء من 5 إلى غاية 15 جويلية الجاري. وهذا بحضور ما يقارب 3500 مشارك على مستوى العاصمة عن 22 دولة عربية. أين ستحتضن العاصمة 11 يوما من هاته التظاهرة بـ16 مركب رياضي.

كما ستجرى فعاليات هذه التظاهرة الرياضية، على مستوى 5 ولايات من الوطن وهي العاصمة، ووهران، وقسنطينة، عنابة وتيبازة.