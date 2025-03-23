شرطة العاصمة تطيح بجماعة إجرامية مختصة في سرقة لواحق المركبات

تمكنت شرطة العاصمة ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية واد قريش لأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي الأسبوع المنصرم من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من (03) أشخاص مختصة في سرقة لواحق المركبات. مع إسترجاع (78) غطاء إطارات عجلات السيارة.

قضية الحال جاءت على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين على مستوى مقر الفرقة بعد تعرضه لسرقة أغطية العجلات الخاصة بمركبته. حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. ومدعمة بإستغلال الوسائل التقنية،على تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

العملية أسفرت على توقيف 03 أشخاص وإسترجاع 78 غطاء. إطار عجلات السيارة، مع حجز مركبة أستعملت في عملية السرقة .

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة بإستعمال مركبة