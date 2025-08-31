شرطة العاصمة تطيح بجماعة إجرامية وتضبط 2.5 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، بحر الأسبوع المنصرم. من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تتكون من 3 أشخاص ينشطون في مجال بيع وترويج المخدرات. مع ضبط 2.540 كلغ من الكيف المعالج.

القضية النوعية المحققة جاءت عقب الإستغلال الأمثل لمعلومات وردت إلى المصلحة مفادها وجود جماعة إجرامية تروج المخدرات على مستوى عدة أحياء ببئر مراد رايس. عليه باشرت الضبطية القضائية التحريات الميدانية، أين تمكن عناصر ذات المصلحة من تحديد هوية المشتبه فيهم. بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا تم برمجة عمليات شرطة لبؤر الإجرام. مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم ليتم توقيفهم.

كما أسفرت العملية عن ضبط و حجز 2 كلغ و540غ من الكيف المعالج. مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 54 مليون و 500 ألف سنتيم. و100 جنيه إستريليني من العملة الأجنبية من عائدات ترويج السموم .

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

