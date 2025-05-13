شرطة العاصمة تطيح بجماعتين إجراميتين منظمتين تتاجر بالمؤثرات العقلية

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس و المقاطعة الثانية للشرطة القضائية باب الزوار، أربع (04) أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا عن قضية تكوين شبكة إجرامية منظمة تتاجر في المؤثرات العقلية مع حجز (11195) قرص مؤثر عقلي.

قضيتا الحال انطلقت أطوارهما بعد استقاء معلومات مفادها الإشتباه في قيام بعض الأشخاص بقطاع إختصاص بئر مراد رايس والدار البيضاء ببيع المؤثّرات العقلية. عليه باشرت عناصر فرق الشرطة القضائية سلسلة من التحرّيات. الميدانية أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم.

القضية الأولى عالجتها مصالح الأمن الحضري الرابع بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية لبئر مراد رايس. تم خلالها توقيف شخصين وحجز (5095) قرص إكستازي وكمية من المخدرات الصلبة كوكايين.

أما بخصوص القضية الثانية فقد تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. للمقاطعة الثانية للشرطة القضائية من توقيف شخصين وحجز (6100) قرص مؤثر عقلي. القضيتين اسفرتا على توقيف. (04) أشخاص مع ضبط وحجز:(11195) قرص مؤثّر عقلي.(.129.81) غرام إكستازي .(258) غرام مؤثر عقلي.(40.15) غرام مخدرات صلبة كوكايين. و(3912). علبة مواد تبغ ذات منشأ أجنبي،ميزانين إلكترونيين،(26) جهاز توجيه ليزري، وأسلحة بيضاء محظورة.

كما تم حجز مبلغ مالي قدره بالعملة الوطنية قدره (550) مليون و 400 ألف سنتيم من عائدات الترويج.مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية .

و استكمالا لاإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم. أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضايا جناية الحيازة. التخزين ، النقل. المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير. مشروعة في إطار شبكة إجرامية منظمة .