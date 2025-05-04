شرطة العاصمة تطيح بشبكات مختصة في سرقة المركبات ولواحقها

تمكنت شرطة العاصمة ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، فرق الشرطة القضائية من تفكيك جماعات إجرامية مختصة في سرقة السيارات ولواحقها يمتد نشاطها عبر كامل التراب الوطني، مع توقيف عناصر الشبكات المتكونة من (17) شخصا و استرجاع (24) مركبة مسروقة.

قضية الحال جاءت على إثر شكاوى تقدم بها مواطنين على مستوى عدة مقرات بعد تعرضهم لسرقة مركباتهم ولواحقها. حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. ومدعمة باستغلال الوسائل التقنية،على تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

العملية أسفرت على توقيف 17 شخصا وإسترجاع 24 مركبة، مع حجز وثائق إدارية ولوحات ترقيم مزورة، وأدوات مستعملة في عملية السرقة.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضايا تكوين شبكات وطنية مختصة في سرقة المركبات ولواحقها.