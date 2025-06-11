شرطة العاصمة تطيح بعصابة أحياء وتحجز مؤثرات عقلية وأسلحة بيضاء

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس مؤخرا، من توقيف 10 أشخاص مسبوقين قضائيا. كانوا ينشطون ضمن عصابة أحياء خلقت الرعب في أوساط سكان عين النعجة، مع ضبط أزيد من ألف قرص مؤثر عقلي وأسلحة بيضاء محظورة.

القضية جاءت إثر مكالمة هاتفية من مواطن عبر الرقم الأخضر 1548 بمركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر، مفادها وجود شجار عنيف بالأسلحة البيضاء المحظورة والألعاب النارية والعصي بين مجموعة من الأشخاص والمسبوقين قضائيا على مستوى أحد أحياء بلدية عين النعجة مما خلف عدة إصابات فيما بينهم.

على الفور تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، أين تم توقيف ( 10) أشخاص مشتبه فيهم، مع ضبط وحجز1411 قرص مؤثر عقلي،أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام .مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ12000 دج من عائدات ترويج السموم.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الإنتماء إلى عصابات الأحياء وزرع الرعب وسط سكان الأحياء، حيازة أسلحة محظورة ، متبوع بالضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض ، حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة