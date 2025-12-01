شرطة العاصمة تطيح بعصابة تتاجر في المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الرابعة للشرطة القضائية بوشاوي من توقيف مشتبه فيهما (إمرأة ورجل ) عن قضية الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. مع حجز 01 كلغ و652 غ كيف معالج وأسلحة بيضاء محظورة .

العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، جاءت على إثر استغلال معلومة مفادها وجود مشتبه فيهما ، يتاجران في المخدرات والمؤثرات العقلية.حيث أفضت التحرّيات الميدانية إلى تحديد هويتهم.ليتم وضع خطّة محكمة أفضت إلى توقيفهما (إمرأة ورجل) ، مع حجز(1.652) كلغ من الكيف المعالج .(26) قرص مؤثر عقلي.

إضافة إلى (52) مليون سنتيم من عائدات ترويج السموم .و 3 أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام.

هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة وفقا لملف إجراءات جزائية .