شرطة العاصمة تطيح بمشتبه فيهما متلبسين بسرقة توابع المركبات بديدوش مراد

تمكنت مصالح شرطة العاصمة، ممثلة في الأمن الحضري الثاني ديدوش مراد التابع لأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد. خلال الأسبوع المنصرم، من توقيف مشتبه فيهما متورطين في قضية سرقة توابع المركبات. مع استرجاع المسروقات.

وجاءت قضية الحال عقب شكوى تقدم بها أحد المواطنين على مستوى مقر المصلحة، بخصوص تعرض مركبته لسرقة بعض التوابع. وعلى إثر ذلك. وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميًا، واستغلال الوسائل التقنية المتاحة، باشرت عناصر الضبطية القضائية تحرياتها التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما.

وبناء على خطة محكمة، تم توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس أثناء قيامهما بسرقة توابع إحدى المركبات. وقد أسفرت العملية عن توقيف شخصين. واسترجاع توابع مركبات مسروقة، إضافة إلى حجز المعدات المستعملة في عمليات السرقة. ومؤثرات عقلية، ومبلغ مالي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميًا، عن قضايا تكوين جمعية أشرار، التخريب العمدي لملك الغير، سرقة توابع مركبة باستعمال أداة ووسيلة نقل.