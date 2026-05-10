أخبار الجزائر

شرطة العاصمة تفكّك شبكة إجرامية منظّمة وتسترجع مركبتين وشاحنة

بقلم ياسمينة دهيمي
تمكّن عناصر فرقة مكافحة سرقة المركبات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية (أمن ولاية الجزائر)، من تفكيك شبكة إجرامية. متكوِّنة من 5أشخاص مشتبه فيهم، على خلفية سرقة المركبات والشاحنات في حالة توقف.

القضية المنجزة كانت عقب تلقي المصلحة لشكوى أحد المواطنين تتعلّق بسرقة مركبته، ليباشر عناصر الفرقة التحريات الميدانية. أين أفضت التحقيقات المنجزة إلى تحديد هوية عناصر الشبكة الإجرامية والمقدّر عددهم بـ5 أفراد. وبالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا وتنفيذ أذونات تمديد الاختصاص وتفتيش منازل المشتبه فيهم، تمّ ضبط واسترجاع:

- مركبتين سياحيتين
– شاحنة
– (264) مليون سنتيم
– (2510) أورو
– لواحق مركبات وقطع غيّار مختلفة.
– لوحات ترقيم
– الأدوات المستعملة في السرقة

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش.

