شرطة العاصمة توجه نداءً للجمهور

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، أن المدعوة “ب.أ” مشتبه فيها في عدة قضايا متعلقة بالنصب على الجمهور.

ووجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، عبر بيان لها، نداءً لكل شخص وقع ضحية للسالفة الذكر. التقرب إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد. أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

ويأتي هذا، طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملاً بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد.

المشتبه فيها “ب.أ”