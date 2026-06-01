شرطة العاصمة توجه نداء حول هذا الشخص

أنهت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة ممثلة في الأمن الحضري الخامس باش جراح بأمن المقاطعة الإدارية الحراش إلى علم المواطنين أن المدعو “هـ.س”. مشتبه فيه في قضية النصب والاحتيال الموجه للجمهور. وهذا طبقا لنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي.

في هذا الصدد، وجّهت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكره. التوجه إلى مقر الأمن الحضري الخامس باش جراح أو إلى نيابة محكمة حسين داي لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

