شرطة العاصمة توقف المتورطين في قتل سائق سيارة أجرة ببرج البحري

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، ثلاثة أشخاص (أب وابناه) لاشتباههم في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد.

قضية الحال انطلقت أطوارها بتاريخ 2026/6/20 على مستوى محطة سيارات الأجرة بقهوة الشرقي برج البحري. وذلك بعد نشوب خلاف تطوّر إلى شجار بالأيدي بين سائق سيارة أجرة (الضحية) وسائق آخر. هذا الأخير تدخّل أبناؤه في الشجار، وقام أحدهم بالاعتداء على الضحية بواسطة سلاح أبيض محظور (سكين)، موجّها له طعنات على مستوى الصدر من الجهة اليسرى. تمّ على إثرها نقله على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا حيث وافته المنية متأثرًا بجروحه.

وتدخلت عناصر فرقة الشرطة القضائية بقطاع الاختصاص، في المكان نفسه ولحظة وقوع الجريمة، وأوقفت الشقيقين محل الشبهة. كما تمّ استرجاع وضبط، بعين المكان، سلاح أبيض من الصنف السادس (سكين من نوع أوكابي)، عليه بقع دم حمراء، يشتبه في أن تكون الأداة المستعملة في طعن الضحية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة وفق ملف إجراءات جزائية.