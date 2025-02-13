شرطة العاصمة توقف سائق دراجة نارية إعتدى على مواطن

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في مصالح الأمن الحضري الثالث ديار العافية لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي بحر هذا الاسبوع، مشتبها فيه عن قضية السرقة بالتعدّد واستحضار دراجة نارية.

القضية جاءت بعد رصد فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي لشخصين يعتديان على مواطن ويسرقان حقيبته اليدوية بإستعمال دراجة نارية على مستوى محور دوران قاريدي العاصمة. بعد ملاحقتهما من طرف أحد السائقين وتضييق الطريق عليهما بالطريق الاجتنابي الجنوبي باتّجاه بن عكنون. أدّى ذلك إلى اصطدامهما بمركبته وسقوطهما فارِّين إلى وجهة أخرى.

وباشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول معطيات هذا الفيديو. أين تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما، حيث اتّضح جليّا أنّه وشريكه الفار مسبوقان قضائيا، يحترفان السرقة. بالتعدّد باستحضار دراجة نارية.

كما تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة. إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية