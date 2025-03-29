شرطة العاصمة توقف شخصين وتحجز 3 كلغ كيف 

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، من توقيف مشتبه فيهما عن قضية حيازة تخزين وترويج المخدرات.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت قضية الحال استغلالا لمعلومة وردت إلى ذات المصلحة. مفادها وجود شخصين مشتبه فيهما يروجان المخدرات على مستوى عدة أحياء ببئر مراد رايس.

وعليه باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هاته المعلومة، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهما.

ليتم برمجة عمليات شرطة لهاته البؤر السوداء مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهما، وتم توقيفهما.

وأسفرت العملية عن ضبط وحجز كمية من الكيف المعالج يقدر وزنها الإجمالي بـ3 كلغ و175 غ. ومبلغ مالي يقدر بـ50 مليون و850 ألف سنتيم من عائدات الترويج.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية. عن قضية حيازة وتخزين مواد مخدرة من أجل البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.