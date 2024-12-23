شرطة العاصمة توقف طبيبة أسنان مُزيفة!

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية ببوزريعة في العاصمة، الأسبوع المنصرم من توقيف طبيبة أسنان مزيفة وحجز معدات لترميم وتركيب الأسنان الاصطناعية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود حيثيات القضية بناءً على شكوى مقدمة من طبيب أسنان. بخصوص إنتحال هويته وإستعمال ختمه بصفته طبيب أسنان من قبل عيادة أخرى.

ومكنت التحريات التي قام بها عناصر الفرقة، من تحديد هوية وتوقيف صاحبة العيادة الخاصة للطب وجراحة الأسنان.

وكانت الموقوفة، تمارس هذا النشاط دون حصولها على الشهادات والرخص القانونية، مستغلة هوية وختم أحد أطباء الأسنان المشتكى.

وأسفرت العملية على ضبط وحجز أختام خاصة طبيب الأسنان، ووصفات طبيبة، وأدوات ولوازم خاصة بصناعة قوالب الأسنان.

بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ296 مليون و500 ألف سنتيم من عائدات النشاط غير الشرعي.

وتم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عن قضية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. وتقليد الأختام واستعمالها للممارسة غير المشروعة لمهنة الطب، انتحال صفة محددة قانونا، تعريض حياة الغير للخطر، التصريح الكاذب.