شرطة العاصمة توقف 11 شخصا وتحجز كيف ومهلوسات

تمكنت مصالح أمن العاصمة، من توقيف 11 شخصا من بينهم إمرأة ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصالح، تم خلال هذه العمليات، حجز أزيد من 1 كلغ كيف معالج و2440 قرص مؤثر عقلي.

وجاءت قضايا الحال استغلالا لمعلومات أمنية وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بالعاصمة.

وعليه، باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هاته المعلومات، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم.

وتم برمجة عمليات شرطية لهاته البؤر السوداء مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم. ليتم توقيفهم وتوقيف باقي الشركاء بعد عمليات تحري مستمرة.

وأفضت هاته العمليات إلى توقيف 11 شخصا من بينهم مسبوقين قضائيا مع ضبط وحجز 2440 قرص مؤثر عقلي، و1 كلغ و155 غ من المخدرات “كيف معالج”.

بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 130 مليون و450 ألف سنتيم و925 أورو من عائدات ترويج السموم.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية.