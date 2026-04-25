شرطة العاصمة توقف 11 شخصا وتضبط 11 جواز سفر مزوّر

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، من توقيف 11 شخصا مشتبها فيه من بينهم 5 نساء، على خلفية تورطهم في قضايا تزوير واستعمال المزور في مستندات رسمية.

وحسب بيان لذات المصلحة، انطلقت قضية الحال بعد استقاء معلومة مؤكدة حول قضية التزوير واستعمال المزور في مستندات رسمية (شهادات ميلاد) على مستوى مصلحة الحالة المدنية بإحدى بلديات العاصمة.

لتنطلق على إثر ذلك سلسلة من التحريات الميدانية أفضت إلى استرجاع شهادات ميلاد وجنسيات محل تزوير. تمّ على إثرها الاستفادة من جوازات سفر لرعايا أجانب.

وبتعميق التحريات، تم توقيف 11 شخصا مشتبها فيهم، مع ضبط 11 جواز سفر بيومتري مزور. و16 جنسية جزائرية مزورة، و3 بطاقات تعريف بيومترية مزورة، و2 رخص سياقة مزورة، ودفترين عقاريين مزورين.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.