شرطة العاصمة توقف 118 شخصا مشتبها فيهم خلال يومين

نفذت قوات الشرطة التابعة لأمن ولاية الجزائر، خلال اليومين الماضيين عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء خاصة النقاط السوداء، حسب ماكشفت عنه مصالح أمن الولاية، اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر، أن العملية أسفرت عن توقيف 118 شخصا مشتبه فيه لإرتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي، يضيف المصدر.

تم من خلالها حجز 761 قرص من المؤثرات العقلية، 360 غرام من الكيف المعالج، بالإضافة لأسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع الأحجام.