شرطة العاصمة توقف 7 أشخاص وتحجز أزيد من 3 كلغ من الكيف المعالج

تمكّنت مصالح شرطة العاصمة، ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية الدرارية والمقاطعة الثانية للشرطة القضائية باب الزوار. من معالجة قضيتين متفرّقتين أسفرتا عن توقيف سبعة أشخاص مشتبه فيهم. مع حجز أكثر من ثلاثة كلغ من المخدرات من نوع الكيف المعالج.

وفي تفاصيل القضية الأولى، عالجت المقاطعة الثانية للشرطة القضائية باب الزوار ملفاً استناداً إلى معلومات أمنية مؤكّدة تفيد بنشاط شبكة إجرامية مختصّة في الاتجار بالمخدرات. وعلى إثر ذلك، باشرت المصالح المختصّة تحريات ميدانية معمّقة، مدعّمة بأذون تفتيش قانونية، أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم وحجز 1.682 كلغ من الكيف المعالج، إلى جانب ثلاثة أسلحة بيضاء محظورة. ومبلغ مالي قدره 230 مليون و300 ألف سنتيم، فضلاً عن سيارة سياحية.

أما القضية الثانية، فقد عالجتها فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدرارية. بعد تلقي معلومات أمنية حول قيام أشخاص بترويج المخدرات على مستوى بعض أحياء الدرارية. وبوضع خطة محكمة، تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما. مع حجز 1.570 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي قدره 34 مليونا و500 ألف سنتيم.

وقد جرى تقديم جميع المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.