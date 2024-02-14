شرطة العاصمة تُطيح بشخص يتاجر في معدات حساسة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، من توقيف شخص عن قضية التهريب الدولي لبضاعة ذات منشأ أجنبي.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، توبع المتهم، لأجل حيازة وبيع معدات حساسة، وحيازة أسلحة محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

وإنطلقت أطوار القضية، بعد إستغلال معلومة مفادها قيام أحد الأشخاص باستغلال محله التجاري ببئر خادم لبيع معدات حساسة كمنبهات ضوئية وصوتية. مستعملا في معاملاته التجارية تطبيقة ذكية.

وعليه باشرت ذات المصالح التحريات التي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجد محله التجاري.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم تنفيذ إذن بالتفتيش لمحل المشتبه فيه.

وأسفرت العملية على ضبط وحجز فوق سدة المحل الأغراض المتمثلة في 54 منبه ضوئي من مختلف الأنواع و الأحجام.

بالإضافة إلى 33 صاعق كهربائي على شكل عصي، و16 مكبر صوت، و15 مكبر صوت صغير الحجم. و5 منبهات صوت، و3 أجهزة راديو خاصة بأعوان الوقاية والأمن مع شاحن.

وكذا 4 “صاعق كهربائي” مع 4 خراطيش، وقارورتي غاز مسيلة للدموع، وعصا حديدية، وحزام وسترة خاصة بأعوان الوقاية والأمن.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.