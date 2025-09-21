شرطة العاصمة تُوجه نداء للجمهور!

وجهت شرطة الجزائر العاصمة نداء للجمهور من أجل التبليغ عن شخص مشتبه فيه في قضايا نصب واحتيال.

وطبقا لنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس. فإن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري العاشر طاهر بوشات بأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس أعلمت المواطنين أن الشخص المدعو “ز. ض. م. ع. 1” مشتبه فيه في عدد قضايا متعلقة بالنصب والاحتيال في مناطق مختلفة من الوطن.

ووجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر التقرب إلى الأمن الحضري العاشر طاهر بوشات بأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس. أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية التقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

