شرطة العاصمة: ضبط أزيد من 184 ألف وحدة من الألعاب النارية

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر ،من حجز (184574) وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات مختلفة الأشكال والأصناف. تزامنا مع المولد النبوي الشريف.

للاشارة سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر، مخططا أمنيا خاصا لتأمين أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف المصادف ليوم الجمعة 5 سبتمبر الجاري. يهدف هذا المخطط الأمني إلى ضمان أمن الأشخاص والممتلكات. والحفاظ على النظام العام والطمأنينة والسكينة العامة.