شرطة العاصمة: مخطط أمني لتأمين احتفالات رأس السنة

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر، في بيان لها اليوم الأحد، عن تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية وفق مخطط أمني عبر كامل قطاع الاختصاص لتأمين احتفالية السنة الميلادية الجديدة 2024.

وأوضح بيان للسلك النظامي ذاته، أن الوحدات العملياتية لأمن ولاية الجزائر “مجندة ليلا نهارا عبر مختلف تشكيلاتها الأمنية، على غرار فرق الشرطة القضائية الراجلة والراكبة، لضمان أمن الأشخاص وحماية الممتلكات ومحاربة الجريمة بكل أشكالها، لاسيما على مستوى الفضاءات الجوارية والمرافق الترفيهية والساحات العمومية التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين”.

كما تسهر فرق الأمن العمومي على “ضمان انسيابية حركة المرور وتسهيل تنقلات المواطنين”، وفقا للمصدر ذاته.

وتضع شرطة الجزائر العاصمة تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر للمديرية العامة للأمن الوطني 1548 والرقم 17 وتطبيق “ألو شرطة” للتبليغ أو الاستفسار.