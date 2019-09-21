شرطة العمران بالعاصمة تحصي 116 إنجاز بناء بدون رخصة

تمكنت مصالح العاصمة، من خلال فرق شرطة العمران وحماية البيئة، من تسجيل عدة تدخّلات خاصة بالمحافظة على العمران وحماية البيئة والصحّة.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم السبت، سجلت شرطة العمران لأمن العاصمة، 116 تدخل تعلّق بإنجازات بناء بدون رخصة خلال شهر أوت الفارط.

بالإضافة إلى تسجيل 7 تدخلات حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلّمة، مع إحصاء 117 تدخّلا متعلّقا بالتجارة غير الشرعية.

وفيما يتعلّق بحماية البيئةّ، فقد تمّ إحصاء 448 تدخّلا بالعاصمة، تمحور حول رمي النفايات أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المعنية.

وتم تسجيل 434 تدخّل حول رمي النفايات الهامدة، الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم.

و94 تدخلا متعلّق بإعاقة الطريق العام، بوضع مواد تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن.

مع تسجيل 38 تدخل، متعلق بوضع في الطريق العمومي، أقذار أو أي مواد أخرى تحدث ضرر آو تتصاعد منها روائح كريهة ضارة بالصحّة.

بالإضافة إلى إزالة 12 موقع ومفرغة غير شرعية، بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وسجلت ذات المصالح، 56 حالة لرمي حيوانات ميّتة وفضلات ذات مصدر حيواني، وعدم إتلافها عن طريق الدفن آو الترميد.

من جهة أخرى، أحصت فرق حماية البيئة 8 تدخلات متعلّقة بوضع نفايات وفضلات في مساحات خضراء، خارج الأماكن المخصّصة لها.