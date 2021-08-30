شرطة العمران ببومرداس تُسجل 88 تدخلا شهر جويلية

سجلت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن بومرداس، خلال شهر جويلية الفارط، عدة تدخلات أمنية للوقوف على مدى تطبيق القوانين المنظمة في هذا المجال.

وحسب بيان لذات المصلحة، تم تسجيل 36 تدخل في مجال العمران، و4 تدخلات في مجال البيئة.

بالإضافة إلى 5 تدخلات في مجال الصحة و 43 تدخلا في مجال محاربة التجارة غير الشرعية.

أين تم إنجاز ملفات قضائية بسبب المخالفات المرتكبة من طرف أصحابها.

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