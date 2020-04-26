شرطة المدية تعزز تواجد قواتها في الميدان خلال رمضان

وضعت مصالح أمن المدية، مخططا أمنيا وقائيا خاص، بمناسبة حلول الشهر الفضيل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا.

وحسب بيان لذات المصلحةالأمنية، تم إعادة انتشار قوات الشرطة وتمديد ساعات عملهم وتكثيف تواجدهم بالمواقع، و الأماكن الحساسة التي تشهد توافد المواطنين.

ويأتي ذلك، خصوصا بعد توسيع قطاعات النشاط، وفتح المحلات التجارية.

وسيتم هذا المخطط، بتدعيم التشكيلات الموضوعة في الخدمة وتعزيزها ميدانيا،

بوضع تشكيلات وترتيبات أمنية إضافية لضمان التواجد الفعلي والميداني الدائم لقوات الشرطة.

وتهدف هذه الإجراءات، لتوعية وتحسيس المواطنين باستعمال مكبرات الصوت المثبتة على مركبات الشرطة، للالتزام بإجراء التباعد للحد من انتشار الفيروس بينهم.

كما تعمل ذات المصالح، على وضع تشكيلات أمنية، تسهر على تنظيم المواطنين على مستوى المحلات التجارية والاسواق اليومية، التي تشهد اقبال كبير للمواطنين.

وسعيا منها لضمان تطبيق اجراءات الحجر الصحي الموسع، عملت مصالح الشرطة على تعزيز تشكيلاتها الأمنية العاملة في الميدان.

ويأتي ذلك، من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة في الأحياء، خاصة في الفترات الليلية بتجنيد كافة قواتها من عناصر الشرطة القضائية وفرق البحث والتحري.

وكذا الفرق المتنقلة للشرطة القضائية العاملين بالزي الرسمي والمدني.

بالإضافة إلى تدعيم الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة والتفتيش داخل كامل قطاع

اختصاصها.

وذلك بإقحام فرق الدراجات النارية، للقيام بالمراقبة الصارمة للمركبات والأفراد المتنقلين خلال فترة الحجر.

وكذا فرض العقوبات على المخالفين لها، والأشخاص غير المرخص لهم بالتنقل.

ليبقى العمل التوعوي والتحسيسي، أساس مهام الأمن الوطني للحفاظ على صحة المواطنين.