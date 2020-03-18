شرطة المدية تُحسس المواطنين من عدوى انتقال فيروس كورونا

نظمت مصالح أمن ولاية المدية، أمسية الثلاثاء، حملة تحسيسية توعوية لفائدة المواطنين حول الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، رافق أمن المدية في هذه الحملة التحسيسية، مختلف القطاعات العمومية الفاعلة من مديرية الصحة والتجارة ومديرية، والنقل، إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني.

ويأتي ذلك، في الإطار الحملة التحسيسية الوطنية المنظمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني حول سرعة انتشار عدوى فيروس كورونا التي تدخل ضمن الاجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية التي اتخذتها الدولة.

وتمثلت الحملة التحسيسية، في تنظيم خرجة ميدانية من طرف إطارات الشرطة مرفوقين بمدراء القطاعات السالفة الذكر، شملت المستشفى المحلي محمد بوضياف بالمدية.

وقام أصحاب الحملة، بتقديم ارشادات ونصائح من طرف أطباء المستشفى وأطباء تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، لفائدة المواطنين الوافدين إلى المستشفى لزيارة أقاربهم الماكثين بها.

مع توزيع مطويات توعوية، من طرف عناصر الشرطة.

كما تم أيضا التنقل إلى محطة نقل المسافرين بالمدية والأماكن العمومية، وبعض المحلات التجارية التي تعرف توافد كبير للمواطنين مثل المطاعم والمقاهي.

تم من خلالها تقديم النصائح والارشادات اللازمة لأصحابها، إلى جانب سائقي وسائل النقل والمواطنين المسافرين المستغلين لها، للوقاية من إنتشار عدوى الفيروس.

وفي نفس الإطار عملت مصالح أمن ولاية المدية، على تحسيس مستعملي الطريق وأصحاب المركبات عبر طرقات أمن ولاية المدية، بتوزيع مطويات وملصقات توعوية عليهم على مستوى الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة.