شرطة المدية تُوزع 5000 كمامة وقائية على المواطنين

قامت مصالح أمن ولاية المدية، بتوزيع 5000 كمامة وقائية على المواطنين عبر كامل قطاع اختصاصها.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تدخل هاته العملية في إطار الحملة التوعوية التضامنية بمناسبة عيد الفطر المبارك تحت شعار “عيد فطر بدون عدوى”.

وتم توزيع الكمامات التي تم إنجازها بورشات الخياطة لمؤسسة الأمن الوطني، على مستوى الأحياء والأماكن العمومية ونقاط التسوق ومحلات تموين المواطنين، ونقاط المراقبة الأمنية.

وشهدت هذه المبادرة، عمليات تحسيس وتوعية لفائدة المواطنين من خلال حثهم على ضرورة التعاون مع أعوان الأمن، في تطبيق واحترام التدابير الوقائية للوصول إلى تحقيق الانضباط المجتمعي التام، للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.