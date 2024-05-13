شرطة المسيلة تُسجل 521 قضية وتوقف 17 شخصًا خلال شهر أفريل

أحصت مصالح أمن ولاية المسيلة في حصيلتها الشهرية للعمليات القضائية خلال شهر أفريل 2024، حيث تم تسجيل 521 قضية بنسبة حل وصلت إلى 79.65%. تتنوع هذه القضايا بين الجرائم ضد الأشخاص والممتلكات والشيء العمومي، إضافة إلى الجرائم الاقتصادية والمالية والسيبرانية والآداب العامة.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تم التعامل مع 145 قضية تم خلالها حجز 730 غرامًا من المخدرات (كيف معالج )و9.30 غرامًا من المخدرات الصلبة (كوكايين)، إضافة إلى 2602 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

وبلغ عدد المتورطين في هذه القضايا 534 شخصًا، حيث تم وضع 60 منهم قيد الحبس المؤقت، و15 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما تم استدعاء 56 شخصًا مباشرة، وتم إحالة بقية الملفات إلى العدالة.

وفي سياق متصل، نجحت المصالح في توقيف 17 شخصًا محل أوامر قضائية، منهم 9 أشخاص مطلوبين من طرف الجهات القضائية، وذلك بالإضافة إلى توقيف 269 شخصًا محل إكراهات بدنية.