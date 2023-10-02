شرطة المطار تحبط عملية تهريب قرابة 3 كيلو فضة من فرنسا

أحبطت مصالح الشرطة بالتنسيق مع جمارك مطار هواري بومدين أخطر عملية تهريب لكمية معتبرة من السبائك من معدن الفضة. قدر وزنها اجمالا ب2 كيلو و 658 غرام. مخبأة في أكياس بلاستيكية مشمعة ومؤشر عليها من الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة.

وتم جلب المحجوزات من طرف مسافر مقيم بفرنسا تنحدر أصوله من منطقة القبائل بشرق الوطن كان بصدد زيارة عائلته وأقاربه.

وأسفرت العملية النوعية في حجز ما 12 سبيكة فضية يقدر وزنها إجمالا ب2087.8 غرام وضعها المتهم في كيس بلاستيكي مشمع. بالاضافة إلى 80 قطعة دائرية فضية يقدر وزنها إجمالا بـ2658.9غرام. 12 سلسلة فضية بوزن إجمالي يقدر ب761.7غرام و9سلاسل فضية أخرى قدر وزنها ب 267.8 غرام.

كما مكنت العملية من حجز 12 كيس بلاستيكي صغير يحمل برادة فضية بداخل كيس .

كما تم توقيف المتهم يوم 18 سبتمبر المنصرم واحالته للتحقيق مع تحويل المحجوزات إلى المخبر لإجراء خبرة علمية في اطار التحقيق.

المتهم ولدى مثوله للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين. أبدى حسن نيته في جلبه المعادن الفضية والذهب.

وصرح بأنها عبارة عن هدايا أراد تسليمها لأفراد عائلته وأقاربه بمناسبة زواجه في الغربة. مضيفا أن أقاربه بحكم أنهم من منطقة القبائل يفضلون هذا النوع من الهدايا.

وفي هذا المقام ذكر القاضي المتهم أن الكمية التي أدخلها معه للجزائر غير منطقية. والقانون يعاقب على استيراد هذه المعادن الثمينة بدون ترخيص من السلطات المعنية لكونها تلحق اضرارا بالاقتصاد الوطني.

كما نوه رئيس الجلسة المتهم أن الكمية المسموح بها عبر نقاط العبور لا تتعدى 150 غرام.

وأمام ماورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهم، مع مصادرة جميع المحجوزات

كما تجدر الإشارة أن المادة الأولى والثانية الموقعة في مرسوم تنفيذي رقم 15/169. وضعت وحددت شروطا لاستيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام سواء مصنعة أو نصف مصنعة.