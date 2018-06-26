شرطة المطار تحجز رطل “كوكايين” و34 ألف حبة “إيكستا” لدى مسافر من ليون

تمكنت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين ليلة أمس من إحباط محاولة إدخال كمية معتبرة من المخدرات.

لدى مسافر مقيم بليون الفرنسية ،كان بصدد ترويجها بالعاصمة وضواحيها.

وحسب معلومات أولية تحصلت عليها “النهار أونلاين” فإن ذات المصالح حجزت 34 ألف قرص “إيكستا”، وأكثر من 500 غ من الكوكايين، وكمية من القنب الهندي.

وهي الكمية الكبيرة من المخدرات التي تم حجزها لدى مسافر قادم من مدينة ليون الفرنسية ومقيم فيها، ويؤجر شقة ببومرداس،

وهو من مواليد سنة 1977، حيث من المرتقب أن يتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء شرق العاصمة.