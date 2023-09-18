شرطة المطار توقف بحّار صيني متلبسا بتهريب 17 ألف دولار وقرابة 40 ين صيني

أوقفت شرطة الحدود بمطار هوّاري بومدين الدولي رعية صيني مقيم بالجزائرالعاصمة. بمتلبسا بتهريب مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة، وهو بصدد السفر إلى موطنه بعد الانتهاء من عمله بميناء جنجن بجيجل.

وعليه تم إحالة المعني الى التحقيق بالمطار، مع حجز المبلغ المالي محل الجريمة المقدر بـ 17 الف دولار أمريكي. بالاضافة الى 39.700 ين صيني.

وتم تقديم المتهم المدعو “مهاوتي” للمحاكمة أمام قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء. وفقا لاجراءات المثول الفوري، لمواجهة جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج.

واعترف بأنه كان يحوز على المبلغ المالي، وهو يستعد للسفر الى بلده الصين، بدون سند بنكي، لجهله هذا الاجراء، مضيفا أن الاموال التي كانت معه بالحقيبة تعد راتبه الشهري الذي تقضاه بالميناء أين يزاول عمله كبحار هناك.

من جهته دفاع المتهم طالبت بافادة موكلها بأقصى ظروف التخفيف، لانعدام الركن المعنوي .وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة المخالفة.