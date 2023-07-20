شرطة المطار توقف تاجر حاول تهريب 7800 دولار أمريكي إلى الإمارات

أحبط رجال الشرطة بالتنسيق مع مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين، محاولة تهريب لمبلغ مالي بالعملة الصعبة، تورط فيها ستيني تاجر ” كابة” لضبطه متلبسا بالجرم وهو بصدد مغادرة التراب الوطني.

وحسب جلسة المحاكمة التي عرضتها محكمة الجنج بالدار البيضاء اليوم الخميس، فان عملية تم توقيف المتهم الموقوف تمت على مستوى مركز التفتيش، خلال عملية تفقد أمتعته، أين ضبط بحوزته مبلغ 7800 دولار أمريكي و7500 أورو، فتم حجز الاخيرة بعدما تبين أن المتهم لا يحوز على سند بنكي ، مع اانجاز ملف قضائي وتحويله على الجهات القضائية المختصة.

المتهم “ف.س ” المقيم ببلدية بوزريع ، أفاد أمام هيئة المحكمة خلال محاكمته بموجب إجراءات المثول الفوري لمتابعته بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الأموال من والى الخارج، أن مبلغ 7800 دولار أمريكي لم يصرح بها لدى البنك سهو، مضيفا أنه بصفته تاجر في الالبسة الرجالية اعتاد التنقل بين دولة دبي والعاصمة، ملتمسا البراءة.

من جهته وكيل الجمهورية طالب بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة ضعف قيمة المبلغ المالي محل الجريمة مع المصادرة.

ياسمينة دهيمي